007 – Vendetta privata: trama, cast e streaming del film

Stasera, 5 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda 007 – Vendetta privata, film della saga di James Bond, diretto dal regista John Glen, per la quinta e ultima volta dietro la macchina da presa di un film di 007. Nel ruolo del protagonista ritroviamo per la seconda e ultima volta Timothy Dalton, affiancato questa volta da Robert Davi, David Hedison, Carey Lowell e dagli ormai abituali Robert Brown e Desmond Llewelyn, che riprendono i loro rispettivi ruoli nella saga.

Trama

Questa volta James Bond si trova in Florida, ma non in missione: 007 è stato chiamato dal suo vecchio amico Felix Leiter per fare da testimone alle sue nozze. Il giorno del matrimonio, durante il tragitto verso la chiesa vengono intercettati da un elicottero della DEA, l’agenzia governativa per cui lavora Felix, che gli comunica la presenza sul suolo statunitense di Franz Sanchez, un potente e spietato narcotrafficante sudamericano; Sanchez è lì per riportare con sé la sua donna, Lupe Lamora, fuggita con il suo amante. Felix intravede l’occasione per catturare finalmente Sanchez e, con l’aiuto di James, si mette alle sue costole, ma con uno stratagemma il narcotrafficante riesce a fuggire alla cattura con il suo aereo. Leiter e Bond però non si danno per vinti e con un’incredibile astuzia in puro “Bond-style” riescono a fermare Sanchez prima che arrivi nello spazio aereo internazionale e a consegnarlo alla giustizia prima di atterrare prontamente in paracadute davanti alla chiesa dove Felix si sposa con Della. Tuttavia Sanchez riesce a fuggire corrompendo Ed Killifer, un agente della DEA, mentre Dario, braccio destro di Sanchez, guida la sua gang ad attaccare Felix e Della non appena Bond si allontana. Felix viene catturato e condotto all’acquario di Milton Krest, alleato di Sanchez, e qui il narcotrafficante si vendica facendo calare Felix nella vasca di uno squalo tigre, che gli divora le gambe. Quando Bond viene a sapere dell’attacco, si precipita all’abitazione di Felix, solo per trovarlo moribondo e Della uccisa, dopo essere stata violentata dagli scagnozzi di Sanchez.

007 – Vendetta privata: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 007 – Vendetta privata, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Timothy Dalton: James Bond

Robert Davi: Franz Sanchez

Caroline Bliss: Miss Moneypenny

Robert Brown: M

Desmond Llewelyn: Q

David Hedison: Felix Leiter

Priscilla Barnes: Della Churchill

Carey Lowell: Pam Bouvier

Talisa Soto: Lupe Lamora

Anthony Zerbe: Milton Krest

Wayne Newton: Professor Joe Butcher

Anthony Starke: Truman-Lodge

Don Stroud: Colonnello Heller

Everett McGill: Ed Killifer

Benicio del Toro: Dario

Alejandro Bracho: Perez

Guy De Saint Cyr: Braun

Frank McRae: Sharkey

Pedro Armendáriz Jr.: Presidente Hector Lopez

Cary-Hiroyuki Tagawa: Kwang

Diane Hsu: Loti

Christopher Neame: Fallon

Grand L. Bush: Hawkins

Eddie Edenfield: Clive

Streaming e tv

Dove vedere 007 – Vendetta privata in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera -sabato 5 febbraio 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.