007 – La morte può attendere: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 12 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda 007 – La morte può attendere, film del 2002 diretto da Lee Tamahori, con Pierce Brosnan, Halle Berry, Rosamund Pike e Madonna. È un film della serie di James Bond – Agente 007 in cui Pierce Brosnan interpreta il ruolo di Bond per la quarta ed ultima volta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

James Bond è in missione nella Corea del Nord per fermare un traffico di armi e diamanti guidato dal colonnello Tan-Sun Moon, figlio del generale Moon. Dopo essere stato smascherato, scoppia uno scontro a fuoco in cui Tan-Sun apparentemente muore, ma prima di poter scappare Bond viene catturato dal generale e quindi imprigionato. Passato oltre un anno di tortura e detenzione viene liberato, ma viene immediatamente sospeso dal servizio in quanto i suoi superiori ritengono che egli sia stato indotto, mediante torture o droghe, a rivelare al nemico notizie riservate. Dopo essere riuscito ad evadere, passa da Hong Kong a Cuba e poi a Londra (nel film viene mostrata la sede dell’MI6 posta sotto alla statua del South Bank Lion a Westminster Bridge) alla ricerca della persona che lo ha tradito in Corea del Nord. Bond incontra sulla sua strada l’agente della NSA Jinx e la collega Miranda Frost, usata in copertura come assistente dell’eccentrico milionario Gustav Graves (sotto la cui identità si cela in realtà Tan-Sun Moon, che si era sottoposto a un intervento di chirurgia plastica per cambiare radicalmente il suo aspetto).

007 – La morte può attendere: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 007 – La morte può attendere, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Pierce Brosnan: James Bond

Halle Berry: Giacinta Johnson / Jinx

Toby Stephens: Gustav Graves

Rosamund Pike: Miranda Frost

Rick Yune: Zao

Michael Madsen: Damian Falco

Emilio Echevarría: Raoul

Judi Dench: M

John Cleese: Q

Samantha Bond: Miss Moneypenny

Will Yun Lee: Colonnello Tan-Sun Moon

Kenneth Tsang: Generale Moon

Madonna: Verity

Colin Salmon: Charles Robinson

Streaming e tv

Dove vedere 007 – La morte può attendere in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 12 febbraio 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.