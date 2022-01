007 – Il domani non muore mai: trama, cast e streaming del film

Stasera, 15 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda 007 – Il domani non muore mai, film del 1997 diretto da Roger Spottiswoode. Si tratta del diciottesimo film della saga di 007 e secondo con Pierce Brosnan nei panni di James Bond, i cui principali interpreti oltre a Brosnan sono Jonathan Pryce, Michelle Yeoh e Teri Hatcher. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

MI6 invia James Bond in Afghanistan per neutralizzare una gang di commercianti d’armi, tra cui il pioniere del tecnoterrorismo Henry Gupta, braccato dall’FBI. Nonostante M insista nel lasciare che 007 finisca la sua azione, l’ammiraglio britannico Roebuck ordina alla fregata HMS Chester di sparare un missile al bazar. Bond poi scopre che su un L-39 Albatross sono montati due missili nucleari ed è costretto a portar via – con non poca difficoltà – il velivolo alcuni secondi prima che il bazar sia distrutto. Allo stesso tempo, Bond risale così a Elliot Carver, magnate dei media, interessato a distruggere governi e carriere di vip con i suoi servizi. Questi, inoltre, stimola la reazione dell’MI6 in quanto ha intenzione di scatenare una guerra tra Cina e Inghilterra. Intercettandone il segnale GPS, Gupta manda la fregata HMS Devonshire fuori rotta nelle acque territoriali cinesi nel Mar Cinese Meridionale; qui la nave viene distrutta attraverso una nave stealth, invisibile ai radar, che abbatte anche un J-7 jet da combattimento cinese. Il tutto avviene con armi rubate da entrambe le parti per far risultare che ci sia stato un attacco incrociato. Il britannico Ministro della Difesa ordina di spostare la flotta per recuperare la fregata e possibilmente rivalersi, lasciando solo 48 ore a M per indagare sul suo affondamento prima di entrare in guerra.

007 – Il domani non muore mai: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 007 – Il domani non muore mai, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Pierce Brosnan: James Bond

Teri Hatcher: Paris Carver

Jonathan Pryce: Elliot Carver

Samantha Bond: miss Moneypenny

Judi Dench: M

Desmond Llewelyn: Q

Joe Don Baker: Jack Wade

Michelle Yeoh: Wai Lin

Ricky Jay: Henry Gupta

Vincent Schiavelli: dottor Kaufman

Götz Otto: Mr. Stamper

Geoffrey Palmer: ammiraglio Roebuck

Gerard Butler: Leading Seaman

Colin Salmon: Charles Robinson

Rolf Saxon: Philip Jones

Streaming e tv

Dove vedere 007 – Il domani non muore mai in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 15 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.