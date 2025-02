Tony Effe: “Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco dell’Ariston”

Al Festival di Sanremo 2025 esplode il caso Tony Effe: al rapper, infatti, è stato vietato di esibirsi con una collana prima di cantare sul palco dell’Ariston il suo brano Damme ‘na mano.

Subito dopo la performance, ai microfoni Radio2, il cantante ha dichiarato ai conduttori Gino Castaldo ed Ema Stokholma: “Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro, sono inca**ato nero. Adesso so’ ca**i, sono arrabbiatissimo”.

Tony Effe arrabbiato perché non ha potuto portare la sua collana sul palco. #Sanremo2025 pic.twitter.com/gklpyUqY7Q — Trash Italiano (@trash_italiano) February 14, 2025

Ospite del DopoFestival, poi, Tony Effe ha rincarato la dose: “Per me Sanremo finisce qua”. La collana a cui riferimento il cantante è un gioiello Tiffany che, per regolamento, non può essere esibito in diretta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SOSA 🇮🇹 (@tonyeffebaby777)

È stata la stessa Rai a chiarire l’episodio durante la conferenza stampa: “Il discrimine è dettato dalla riconoscibilità del prodotto. C’è una norma che viene inserita tanto nei contratti con le case discografiche tanto nel regolamento, che vieta riferimenti a marchi distintivi, anche indirettamente” ha dichiarato Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time.

“Per evitare casi di pubblicità occulta – aggiunge Ciannamea – Il discrimine è sull’oggetto, sulla riconoscibilità del prodotto. Si deve apprezzare questo comportamento di Rai, che esclude l’esibizione di marchi, che sono opportunamente blerati. Tutto sta nella capacità di funzionari e dirigenti che fanno questo controllo”.

Lo stesso Tony Effe, poi, sembra aver “digerito” la questione. Intercettato dai microfoni de La Presse, infatti, il cantante ha dichiarato di essere “poco” arrabbiato rispetto alla serata di ieri.