Tiziano Ferro divorzia dal compagno Victor: “Adesso i miei bambini sono la priorità”

Tiziano Ferro e il marito Victor Allen divorziano. L’annuncio su Instagram: «Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione. Tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due figli». «Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia – scrive il cantante sui social -. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. È un momento delicato, i miei figli trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli e non posso portarli con me in Italia».

Ferro annuncia infatti anche che per questo motivo è costretto a cancellare gli impegni presi per il nuovo romanzo: «Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso loro sono la mia priorità».

Dopo le nozze a Los Angeles, celebrate il 25 giugno 2019, hanno celebrato il loro amore anche in Italia, a Sabaudia. Con un post commovente su Instagram nella mattinata di lunedì 28 febbraio 2022, hanno reso pubblica la notizia di aver allargato la famiglia dando il benvenuto a due bebé di 9 e 4 mesi.

Nato e cresciuto a Los Angeles, Victor Allen ha 55 anni e ha lavorato per un lungo periodo all’interno della Warner Bros. Proprio la celebre casa di produzione americana è stata “galeotta” per la conoscenza con Ferro: nel 2016 si incontrarono per pure caso negli studi dove il cantante si era recato per le riprese del videoclip del singolo “Valore Assoluto”. Oggi Allen è direttore operativo di un’agenzia di consulenza, la Levine Partners.