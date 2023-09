Sonia Bruganelli torna a parlare della fine della sua relazione con Paolo Bonolis. Ospite della puntata di Verissimo trasmessa domenica 10 settembre, l’ex opinionista del Gf ha aggiornato i fan sulla loro situazione dopo l’annuncio della separazione: “Io non ho un nuovo compagno e lui non ha una nuova compagna, mi sembra naturale che si continui a condividere del tempo insieme specialmente quando insieme a noi ci sono i nostri figli”.

L’ex moglie di Bonolis ha spiegato che hanno deciso di ufficializzare la separazione per tutelare i figli “qualora capitasse che ci vedessero in compagnia di una persona o di un’altra”. Silvia Toffanin le chiede se di mezzo ci sono avvocati: “Di questo preferirei non parlare, comunque ci stiamo separando sì. Se vado dall’avvocato o non vado dall’avvocato, se abbiamo la comunione o la separazione dei beni, non sono cose che mi piace far sapere. Non è importante. Oggi è importante che ci si rispetti reciprocamente e ci si dica reciprocamente a che punto siamo. Soprattutto per i nostri figli”.

Bruganelli ha comunque parole molto dolci per Bonolis, tanto da non escludere un ritorno di fiamma in futuro: “È difficile trovarne uno così. È veramente un uomo moderno. Una persona libera che mi ha insegnato la libertà. In questi mesi l’ho sempre avuto qui…qualunque cosa io abbia scelto e lui anche, io mi giravo e lui era qui, accanto a me. Come ci si separa da un’anima? Ci si può separare da un corpo, ma da un’anima non ci si separa mai. Se ci innamoreremo di nuovo? Chi può dirlo, non ci sono ostacoli perché possa riaccadere. In questo momento ci stiamo ristudiando da separati”.