Morta la cantante Sinead O’Connor: l’interprete di “Nothing Compares 2 U” aveva 56 anni

Morta la cantante Sinead O’Connor: aveva 56 anni

È morta all’età di 56 anni la cantante irlandese Sinead O’Connor: lo riferisce l’Irish Times senza però precisare i dettagli del decesso dell’interprete del brano Nothing Compares 2 U.

Nata a Dublino l’8 dicembre 1966, Sinéad Marie Bernadette O’Connor, questo il nome completo, nel 2017 aveva cambiato il nome in Magda Davitt e, l’anno seguente, in Shuhada’ Davitt dopo essersi convertita all’Islam.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato 10 album in studio mentre la sua canzone più celebre, Nothing Compares 2 U, è stata nominata il singolo numero uno al mondo nel 1990 dai Billboard Music Awards.

La cantante, che ha avuto un’infanzia difficile a causa della madre violenta, nel 2022 aveva dovuto affrontare la morte del figlio Shane, appena 17enne, il quale si è suicidato dopo essere scappato da un centro psichiatrico.

La stessa Sinead O’Connor aveva più volte parlato della malattia mentale che l’affliggeva e della depressione che l’aveva colpita dopo il divorzio dal marito John Reynolds.

Nel 2015, sul suo profilo Facebook, scrive un messaggio che allarma i fan: “Le ultime due notti mi hanno distrutto. Ho preso un’overdose. Non c’è altro modo per ottenere rispetto. Non sono a casa, sono in un hotel da qualche parte in Irlanda, sotto un altro nome. Finalmente vi siete sbarazzati di me”.

Nel 2017, sempre su Facebook, pubblica un video in cui dice: “Sono da sola, tutti mi trattano male e sono malata. Le malattie mentali sono come le droghe. Vivo in un motel Travelodge in New Jersey e sono da sola. E non c’è niente nella mia vita eccetto il mio psichiatra, la persona più dolce al mondo, che mi tiene in vita. Voglio che tutti sappiano cosa significa, e perché faccio questo video. Le malattie mentali sono come le droghe, sono uno stigma. All’improvviso, tutte le persone che dovrebbero amarti e prendersi cura di te ti trattano male”.