Simona Ventura è positiva al Covid: salta il Festival di Sanremo

Simona Ventura positiva al Covid: salta il Festival di Sanremo

Simona Ventura è risultata positiva al Covid-19. La conduttrice non potrà partecipare al Festival di Sanremo 2021, dove era attesa domani per la serata finale. “Con grande dispiacere per me – annuncia Amadeus – devo comunicare che Simona è risultata positiva al Covid. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare”.

