Spettacoli

Simona Sala nuova direttrice di Rai Radio 3: arriva il via libera del Cda

di Antonio Scali
Simona Sala è la nuova direttrice di Rai Radio 3. L’altra importante nomina arrivata in queste ore è quella di Angela Mariella alla guida della Direzione per l’Offerta Informativa. Le due nomine, proposte dall’ad Giampaolo Rossi, hanno ottenuto il via libera del Cda: la scelta di Sala è passata all’unanimità, quella della Mariella ha ricevuto il solo voto contrario del consigliere, facente funzione di presidente, Antonio Marano (vicino alla Lega). Lo riferisce l’Adnkronos.

Simona Sala succede ad Andrea Montanari che andrà in pensione, Angela Mariella prende il posto di Monica Maggioni, che ha lasciato l’azienda per dedicarsi alla sola scrittura e conduzione di programmi. Dopo le dimissioni di Maggioni, la direzione Offerta Informativa era stata affidata ad interim alla vicedirettrice Sabrina Sacchi.

Simona Sala, classe 1960, è stata per molti anni una delle firme di punta del Tg1. Ha raccontato numerosi eventi nazionali ed internazionali, è stata quirinalista e vicedirettrice del principale tg italiano. Nel 2020 è diventata la prima donna a dirigere la principale rete e testata radiofonica del servizio pubblico dopo oltre 90 anni di storia: assume infatti sia la direzione di Radio 1 e Radio 1 Sport che, in qualità di direttrice del Giornale Radio Rai, di GR Parlamento. L’anno seguente è al vertice del Tg3. Nel 2022 viene nominata per guidare la neonata direzione di genere Intrattenimento day time della tv pubblica, mentre nel 2023 Sala è nominata direttrice di Radio 2.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
