Selvaggia Lucarelli svela il litigio che ebbe con Barbara d’Urso: ”Dopo quella telefonata mi rimproverò”

Selvaggia Lucarelli ha dato la sua versione dei fatti sul litigio avuto con Barbara d’Urso che portò alla fine di una collaborazione professionale.

La giornalista 48enne infatti per un periodo ha fatto l’opinionista a ‘Pomeriggio Cinque’, poi un evento portò lei e la padrona di casa di quello show (ormai ex, visto che dal prossimo settembre sarà presentato da Myrta Merlino) a litigare.

In un articolo scritto per ‘Il Fatto Quotidiano’, Selvaggia Lucarelli ha affermato: “Circa 12 anni fa sono andata da lei ospite per l’ultima volta”.

“Vivevo un momento personale molto difficile per la mia separazione. Lei sapeva tutto, perché qualche volta ci eravamo viste anche fuori dal programma. Le spiegai fin da subito che non avrei mai parlato in tv di mio figlio e della mia separazione. Poi accadde che un suo programma concorrente iniziò a rovistare nella mia vita privata, a dare informazioni false su mio figlio che era piccolissimo. All’ennesima puntata in cui si parlò di me in mia assenza nonostante le diffide, telefonai in diretta (all’altro programma, ndr) per chiedere che si smettesse di parlare in tv di mio figlio minore”, ha fatto sapere.

Il giorno dopo ero ospite di Barbara d’Urso su altri temi. Prima dell’inizio del programma lei si fece trovare in corridoio e mi chiamò con aria di rimprovero ‘Ehi tu!’”, ha aggiunto.

“Mi rimproverò duramente perché ero intervenuta nel programma concorrente e minacciò di invitare da lei la mia controparte. Le spiegai che stava parlando della mia vita, non di show”, ha continuato.

“Non andai mai più ospite nei suoi programmi”, ha concluso.