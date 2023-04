Selvaggia Lucarelli ai follower: “Giudicata per stare con un uomo più giovane? Non me ne frega un ca**o”

Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio sulla possibile esclusione da Ballando con le stelle. Rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram, la giornalista ha voluto dire la sua sulle voci che stanno circolando riguardo la prossima edizione della popolare tramissione di Rai1, di cui è stata una giurata per sette volte.

“Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente. A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma”, ha scritto nelle storie Instagram, per poi aggiungere: “Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita figuriamoci in tv“.

Tra le altre risposte ai fan, Selvaggia ha rivelato il suo regista preferito (“Yorgos Lanthimos”) e confermato che ha rinunciato alla carne. “A proposito di questo, sto lavorando per diventare una persona migliore”, ha detto. “Mangio ancora il pesce, sulla carne non torno indietro, non la mangerò più. Aspetto che arrivi in commercio quella coltivata. Perché arriverà”.

“Ti sei mai sentita giudicata per esserti innamorata di un uomo più giovane?”, una delle domande rivolte a Selvaggia. “Non me ne frega un cazzo”, la risposta secca, come anche il giudizio su Le Iene. “Stai guardando le Iene su Italia 1 in difesa di Rosa e Olindo?” “Quando ho voglio di ridere guardo Crozza”.