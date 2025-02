Imbarazzo a La Vita in diretta, Selvaggia Lucarelli sente i commenti fuorionda su di lei: “Non è carino” | VIDEO

La Vita in diretta, Selvaggia Lucarelli sente i commenti fuorionda su di lei

Momenti di imbarazzo durante la Vita in diretta con Selvaggia Lucarelli che ha sentito alcuni commenti fuorionda su di lei durante la trasmissione.

Nel corso del programma, infatti, la giornalista ha ribadito di non apprezzare la canzone di Simone Cristicchi definendola “ampollosa e retorica”. Marinella Venegoni, ospite in studio, ha commentato: “È peggio di me”. Marinella Venegoni poi ha chiarito: “Era ironico”.

Qualche istante dopo, però, mentre il conduttore lanciava la linea a Sanremo, dove era collegata Elettra Lamborghini, l’audio in studio è rimasto aperto con Selvaggia Lucarelli che ha sentito i commenti di Venegoni e Tommassini: “Mamma mia mi son fatta un’amica”, “Non vedeva l’ora”.

La giornalista, così, fa notare la cosa al conduttore Alberto Matano: “Succede che io sento tutto quello che stanno dicendo i tuoi ospiti di me, digli di non farmi sentire. Uno dice ‘Mamma mia’ l’altro dice ‘Questa aspettava solo questo’, non è carino”.

Selvaggia Lucarelli, la più bastarda. La amo pic.twitter.com/6XlKwj4yaL — Eros 🇺🇦🇵🇸 (@sbianiX) February 13, 2025

Alberto Matano è poi tornato sull’argomento chiedendo scusa: “Se è stato detto qualcosa di spiacevole, mi scuso. Sai quello che c’è tra di noi, ti ho voluto qui perché sei un punto di vista unico. Mi dispiace se è stato qualcosa di spiacevole”.

“Ma non l’hai detto tu” ha replicato Selvaggia Lucarelli con Marinella Venegoni che ha invece ribadito che il suo intervento era ironico.