L’indimenticabile momento in cui Sean Connery vinse il premio Oscar

La grande consacrazione di Sean Connery, morto oggi – 31 ottobre 2020 – all’età di 90 anni, arrivò nel 1988 quando vinse il premio Oscar come miglior attore non protagonista per l’interpretazione di Jimmy Malone, incorruttibile poliziotto e difensore della giustizia, nel film The Untouchables – Gli intoccabili (1987) di Brian De Palma. Per questa interpretazione ottenne anche un Golden Globe. Di seguito il video della premiazione:

Tutti i premi cinematografici vinti da Sean Connery

Non solo l’Oscar. Durante la sua strepitosa carriera Sean Connery ha vinto tantissimi altri premi. Ecco l’elenco:

Oscar

1988 – Miglior attore non protagonista per The Untouchables – Gli intoccabili

Tony Award

1998 – Miglior attore per Art (Interpretazione teatrale)

British Academy Film Awards (Premi BAFTA)

1988 – Miglior attore protagonista per Il nome della rosa

1998 – Academy fellowship

Bambi Awards

1985 – Premio film internazionali

Blockbuster Entertainment Awards

1997 – Attore non protagonista preferito (Azione/Avventura) per The Rock

Christopher Award

2001 – Miglior film per Scoprendo Forrester

Deutscher Filmpreis

1987 – Miglior attore protagonista per Il nome della rosa

European Film Awards

1999 – Premio al miglior attore europeo per Entrapment

2005 – Premio alla carriera

Directors Guild of America Award

1987 – D.W. Griffith Awards al miglior attore non protagonista per The Untouchables – Gli intoccabili

Golden Globe

1972 – Henrietta Award maschile (ex aequo con Charles Bronson)

1988 – Miglior attore non protagonista per The Untouchables – Gli intoccabili

1996 – Cecil B. DeMille Award alla carriera

Jupiter Award

1986 – Miglior attore internazionale per Il nome della rosa

1989 – Miglior attore internazionale per Indiana Jones e l’ultima crociata

Kansas City Film Critics Circle Awards

1987 – Miglior attore non protagonista per The Untouchables – Gli intoccabili

Laurel Awards

1964 – Miglior attore debuttante

1965 – Alloro d’oro per interpretazione in film d’azione per Agente 007 – Missione Goldfinger

1966 – Alloro d’oro per interpretazione in film d’azione per Operazione tuono

London Critics Circle Film Awards

1988 – Attore dell’anno per The Untouchables – Gli intoccabili

MTV Movie Awards

1997 – Miglior coppia cinematografica per The Rock con Nicolas Cage

National Board of Review Award

1987 – Miglior attore non protagonista per The Untouchables – Gli intoccabili

1993 – Premio alla carriera

Online Film & Television Association Awards

1997 – Migliore doppiatore per Dragonheart

Satellite Awards

2001 – Miglior attore protagonista per Scoprendo Forrester

Variety Club of Great Britain

1965 – Cuore d’Argento per il miglior attore dell’anno

1989 – Cuore d’Argento per il miglior attore dell’anno

