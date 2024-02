Sanremo, Mengoni cita la lite Morgan-Bugo sul palco. La replica dell’ex Bluvertigo: “Non guardo il Festival”

“Non l’ho visto, non guardo Sanremo, non mi interessa”. Così Morgan dopo la gag di Marco Mengoni, che ieri ha rievocato la lite tra il cantautore milanese e Bugo. “Mengoni mi ha citato sul palco di Sanremo in una gag? Ma da quando Mengoni è un comico?”, ha detto l’ex Bluvertigo all’Adnkronos.

“Per me la musica non è solo ma mia vita, la musica è una cosa seria, importante, profonda, a me non piace vedere spadroneggiare la non competenza, questo occupare ossessivo le tendenze, l’andamento discografico. Non mi piace, non ha senso guardarlo, è la bruttura, tratteniamo il respiro finché non passa. È un problema culturale gravissimo”, ha sottolineato Morgan.

“Non ho tempo di vedere il festival”, ha ribadito, perché in questo momento “sono impegnato a fare una cosa che mi interessa di più, ovvero una canzone”. “Sto musicando un testo tra delle cose scritte da dei carcerati. Ho scelto il testo di un padre a cui è morta la figlia mentre era in carcere. Fare questa cosa è imparagonabile rispetto a guardare il festival”.