Sanremo, l’annuncio di Amadeus: “Roberto Bolle ospite nella serata finale”

Roberto Bolle sarà ospite nella serata finale del Festival di Sanremo. Lo ha annunciato Amadeus al Tg1, ricordando che il ballerino piemontese “ha portato la danza nel cuore di tutti”. “Sono felice di annunciare la presenza di una eccellenza italiana, la grande étoile che ha portato la danza nel mondo. È giusto che Roberto Bolle arrivi anche nel teatro della musica. Sarà con noi sabato sera con me e Rosario Fiorello alla finale”, ha detto il conduttore, intervenuto al Tg1 domenica scorsa per annunciare i nomi dei 27 big del Festival.

“Sono entusiasta di questo invito di Amadeus che ringrazio profondamente di questa opportunità importante di portare la danza nel tempio del pop”, ha detto Roberto Bolle in un videomessaggio da Londra. “Da sempre, avvicinare quest’arte al cuore delle persone è la mia grande missione e questo invito non poteva essere più gradito. C’è una forte assonanza tra questo straordinario Sanremo che grazie al suo direttore artistico e conduttore ha saputo unire le generazioni appassionando e ri-appassionando i giovani e creando ponti artistici, musicali e culturali e quello che ogni giorno cerco di fare io per la danza: appassionare con un’arte antica cuori di tutte le età”.