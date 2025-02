Problema tecnico durante la prima serata di Sanremo 2025: Carlo Conti spiega cosa è successo

Problema tecnico nella prima serata di Sanremo 2025: cosa è successo

La prima serata di Sanremo 2025, in onda martedì 11 febbraio su Rai 1, è partita con un piccolo inconveniente tecnico: il microfono del conduttore Carlo Conti, infatti, è rimasto spento per qualche secondo.

Dopo il commovente omaggio a Ezio Bosso, infatti, il direttore artistico della kermesse e conduttore, Carlo Conti, ha dato il via ufficialmente alla 75esima edizione della manifestazione musicale.

Tuttavia, mentre stava parlando l’audio è sparito per circa 30 secondi con il presentatore che ovviamente non era al corrente dell’inconveniente. L’audio è poi ritornato con il conduttore che ha presentato la prima cantante in gara, Gaia.

Ma cosa è successo di preciso? A spiegarlo è stato lo stesso Carlo Conti durante la conferenza stampa che si è tenuta nella mattinata di mercoledì 12 febbraio.

“In studio si sentiva benissimo l’audio. Sarà stato un problema di satelliti. Elon Musk! Sarà stato Elon Musk” ha inizialmente scherzato il presentatore.

Poi, tornando serio, ha spiegato che “il blackout audio di 23 secondi è stato dovuto ad un guasto ad un processore audio alla messa in onda di Roma”.