Dopo il no di Amadeus a fare il sesto Sanremo consecutivo, è ormai caccia all’erede del direttore artistico che ha rinnovato il Festival. Tanti i nomi sul tavolo. L’eredità sarà di certo pesante, considerati gli ottimi ascolti televisivi, ma anche il successo avuto ogni anno dalle canzoni in gara. Finora due dei nomi in lizza, Antonella Clerici e Carlo Conti, si sono defilati. Due personaggi amati dal pubblico Rai, ma che non se la sarebbero sentita di accettare una sfida così rischiosa.

Come ricostruisce Il Fatto Quotidiano, un nome spendibile potrebbe essere quello di Milly Carlucci. C’è poi il possibile ritorno in Rai di Paolo Bonolis. In lizza anche Alessandro Cattelan, forse ancora poco noto al grande pubblico, ma certamente competente in ambito musicale. Un nome uscito a sorpresa nelle ultime ore, come riporta Il Fatto, è quello di Gigi D’Alessio.

Cantautore, musicista, ha già diverse esperienze anche come conduttore. Pare che i vertici Rai siano decisi a separare conduzione e direzione artistica. Di certo le prossime settimane saranno decisive per capire che strada prenderà la 75esima edizione di Sanremo.