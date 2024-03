Durante la serata finale dell’ultimo Festival di Sanremo, qualcosa sembra non aver funzionato a dovere per quanto riguarda il televoto. Ci sono stati circa un milione e mezzo di voti da parte del pubblico ma, di questi, pare che una cifra intorno ai 700mila non sia stata conteggiata. Lo riferisce Striscia la notizia in un servizio dell’inviato Pinuccio.

Secondo il tg satirico, insomma, circa la metà dei voti non sarebbero stati convalidati per problemi tecnici vari. In effetti molti utenti durante la finale hanno segnalato malfunzionamenti con il televoto, giustificati da Amadeus con l’alto numero di voti giunti. Venne poi spiegato dalla Rai che i voti venivano comunque registrati, anche se non arrivava il messaggio di conferma.

Ogni utente poteva votare un massimo di 5 volte durante la gara, con la possibilità di inviare un altro voto durante la finalissima a 5. Tuttavia, in tanti hanno denunciato che solo i 5 voti precedenti alla finalissima sono stati registrati, mentre quelli successivi, quando si sarebbe dovuto annullare il tetto, non sono stati conteggiati perché, banalmente, il credito non è stato scalato. Ma il prelievo del credito dei 5 voti che sono stati conteggiati è avvenuto comunque a televoto concluso, qualche giorno dopo la finale.

Quelle 700mila preferenze che mancherebbero all’appello avrebbero potuto modificare l’ordine del podio di Sanremo 2024? “Secondo il regolamento del Festival, il televoto potrebbe essere annullato e si dovrebbe tenere in considerazione solo il suffragio delle radio e della sala stampa per decretare il vincitore”, è la versione di Striscia.