Sanremo 2024, Amadeus lancia una stoccata a Sinner?

La decisione di Jannik Sinner di non partecipare in qualità di ospite alla 74esima edizione del Festival di Sanremo continua in qualche modo a far parlare con Amadeus che, secondo i social, potrebbe aver lanciato una frecciatina proprio nei confronti del tennista fresco vincitore degli Australian Open.

Molti utenti, infatti, hanno sottolineato una frase che il conduttore e direttore artistico Amadeus ha pronunciato nel corso della prima serata della kermesse musicale, ovvero quando ha accolto la campionessa di sci Federica Brignone.

“So che gli impegni non ti mancano, però hai trovato il tempo per venirci a trovare, che sei una grande fan del Festival di Sanremo e quindi noi siamo felici di averti qui” ha dichiarato Amadeus sul palco dell’Ariston.

Il fatto di aver sottolineato e ringraziato la campionessa per “aver trovato il tempo” secondo molti utenti social sarebbe stata una frecciatina indirizzata proprio nei confronti di Jannik Sinner che ha preferito non partecipare al Festival di Sanremo proprio per poter allenarsi in vista dei suoi prossimi impegni.