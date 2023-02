Sanremo 2023, Madame mostra un livido sulla gamba: “Un morso”

Madame ha postato una foto sui social in cui mostra un livido sulla coscia frutto di un morso ricevuto dietro le quinte del Festival di Sanremo 2023.

“Un dietro alle quinte sanremese con un morso nero da parte di una piccola Patti spaventata da esultanze e applausi” ha scritto la cantante sul suo profilo Instagram.

“Still 4 in classifica e in radio stiamo volando. Il bene ha vinto nel male” ha aggiunto Madame giocando con il titolo della canzone in gara alla kermesse musicale che si chiama per l’appunto Il bene nel male.

A procurarle quel morso, quindi, sarebbe stata la sua cagnolina, che però in un’altra stories Instagram la cantante affermava di chiamarsi Erbina.

Quello che si è appena concluso è stato un Sanremo piuttosto movimentato per la cantante 21enne. Prima il giallo del titolo della sua canzone, poi l’inchiesta sui falsi Green Pass che la vede tuttora tra le indagate, e infine la presunta lite, poi smentita da entrambe le protagoniste, con Anna Oxa nel dietro le quinte della manifestazione musicale.