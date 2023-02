Sanremo 2023, perché Madame ha ringraziato Amadeus per il Festival

Al termine della sua ultima esibizione al Festival di Sanremo 2023, la cantante Madame, visibilmente commossa, ha ringraziato Amadeus per la sua partecipazione alla kermesse musicale.

La cantante, dopo aver cantato il suo brano Il bene nel male, ha chiesto ad Amadeus di poter parlare. “Questo per me è stato un Sanremo difficile – ha dichiarato Madame – per fare 100 metri ne ho percorsi 1000”.

“Sono davvero felice di essere qui e devo ringraziare Amadeus, parte del mio impegno lo devo a te” ha aggiunto la cantante che poi ha abbracciato in lacrime il direttore artistico e conduttore della kermesse musicale.

Ma perché Madame ha ringraziato Amadeus? Il riferimento, anche se non è stato detto esplicitamente, era all’inchiesta che la vede accusata di aver ottenuto un green pass tramite false vaccinazioni.

La stessa artista, successivamente, aveva effettivamente ammesso di non aver fatto la vaccinazione anti-Covid, motivo per cui ne era stata chiesta l’esclusione dal Festival di Sanremo.

Amadeus, però, ha sempre rifiutato questa ipotesi dichiarando: “Sulla cantante non cambia nulla rispetto alle mie ultime dichiarazioni. Io la valuto come cantante e non anticipo le decisioni della magistratura”.

“Sarebbe un gravissimo errore se la estromettessi. Quando ci sarà la sentenza si vedrà” aveva aggiunto Amadeus.