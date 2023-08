Grave lutto per Sandra Bullock, è morto il compagno Bryan Randall: era malato di Sla

Grave lutto per Sandra Bullock, è morto il compagno Bryan Randall

Lutto per l’attrice statunitense Sandra Bullock: il suo compagno Bryan Randall, infatti, è morto all’età di 57 anni.

L’ex modello diventato fotografo era malato di sclerosi laterale amiotrofica così come rivela un comunicato diffuso dalla famiglia: “Bryan ha scelto di tenere riservato il suo viaggio con la Sla e le persone che si sono prese cura di lui hanno fatto del loro meglio per onorare la sua richiesta”.

I due si erano conosciuti nel 2015 quando Randall aveva lavorato come fotografo per il compleanno del figlio dell’attrice. I due non avevano figli naturali. Sandra Bullock, infatti, ha adottato una coppia di bambini, Louis, 13, e Laila, 11, mentre Bryan Randall aveva una figlia Skylar, nata da un precedente matrimonio.

“Ho trovato l’amore della mia vita abbiamo due figli bellissimi, anzi tre figli, compresa la sua, e questa è la cosa più bella di sempre” aveva dichiarato l’attrice nel 2021.

Recentemente, inoltre, l’interprete aveva rivelato di volersi prendere una pausa, probabilmente proprio per stare vicino al suo compagno: “Sono tanto esaurita, tanto stanca e non sono più in grado di prendere decisioni sagge”.