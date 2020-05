Salvo Veneziano contro Cristina Plevani

È scontro aperto tra due concorrenti storici del Grande Fratello: Salvo Veneziano e Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del reality show nel lontano anno 2000. Tutto è iniziato durante una diretta Instagram trasmessa sul profilo di un’altra ex collega della “Casa”, Marina La Rosa, in occasione della quale Salvo ha iniziato scherzare sulla vita privata di Plevani. “Come mai a 50 anni non ti sei fatta ancora una famiglia?”, ha chiesto lui a Cristina ironicamente. Nonostante Marina abbia cercato di stemperare i toni, l’ex “gieffino” ha continuato a ridere e a fare dell’ironia. In parte inspiegabilmente.

La risposta di Cristina non è tardata ad arrivare. “Questo è il passaggio del testimone che con tatto, delicatezza e garbo, Salvo Veneziano mi porge per potergli rispondere durante la diretta con Marina che avremo martedì 26 alle 21:30. Mi fa piacere che questo argomento lo diverta molto e lo faccia ridere”, ha scritto Cristina condividendo il video della diretta sui suoi social. “Io non rido. Sarà comunque un argomento interessante su cui confrontarmi con Marina, quindi prenderò il testimone e risponderò. Poi l’argomento Salvo per me sarà chiuso per sempre. P.s. Non ho mai avuto ascia di guerra alzata o qualcosa con Salvo. Ora sì”.

L’unico episodio in cui i due si erano scontrati risale a febbraio di quest’anno, quando l’ex compagno di avventura di Plevani e di Marina La Rosa era stato squalificato dall’edizione Vip del Grande Fratello, per via di alcune frasi sessiste rivolte a un’altra concorrente, Elisabetta De Panicis. “È ignorante ma non è un orco. Già vent’anni fa, se parlava Salvo non è che parlasse dei trattati di filosofia o di Marx, era questo allora ed è questo oggi. Dispiace non ci sia stata alcuna evoluzione”, aveva detto Cristina a Fanpage.it in merito alla squalifica.

