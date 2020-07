Salvatore Esposito in ospedale: “Tornerò più forte di prima”

Salvatore Esposito si è sottoposto ad un’operazione. A farlo sapere è lo stesso attore di Gomorra, pubblicando sui social una foto da un letto d’ospedale, affiancato dall’equipe medica che lo sta curando. Nello scatto Esposito appare sorridente e ha rassicurato i propri fan sulle sue condizioni di salute, annunciando che non si tratta di nulla di grave e che dovrà sottoporsi a qualche giorno di riabilitazione.

Never back down !!! State tranquilli non è nulla di grave, qualche giorno e tornerò più forte di prima!!! Volevo ringraziare il Professor Domenico Falco , la sua equipe , la direzione del Ospedale e tutti i dipendenti che mi hanno trattato come un KING !!! #Stasenzapensieri pic.twitter.com/VE6t2jVWau — Salvatore Esposito (@SalvioEspo) July 10, 2020

“Never back down !!! State tranquilli non è nulla di grave, qualche giorno e tornerò più forte di prima!!! Volevo ringraziare il Professor Domenico Falco, la sua equipe, la direzione del Ospedale e tutti i dipendenti che mi hanno trattato come un KING !!!”, si legge nel post. Poco dopo, con alcune Storie su Instagram, l’attore ha fatto chiarezza sull’accaduto, rispondendo così ai tanti fan che gli avevano dimostrato vicinanza e anche un po’ di preoccupazione. Salvatore Esposito ha così spiegato che non si tratta di nulla di grave. In particolare Genny di Gomorra si è dovuto sottoporre alla pulizia al tendine rotuleo. “Tornerò più forte di prima e in questa fase avrò più tempo da dedicarvi”, ha detto su Instagram rivolgendosi ai propri follower.

Leggi anche: Marco D’Amore a TPI: “Vi racconto il mio film su Ciro. Nella stagione 5 di Gomorra grandissime sorprese “

Potrebbero interessarti I migliori dei migliori anni, stasera su Rai 1 con Carlo Conti: le anticipazioni Pronti a morire: trama, cast e streaming del film La fidanzata di papà: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1