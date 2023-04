Russell Crowe su Il Gladiatore: “La sceneggiatura era spazzatura”

Russell Crowe ha rivelato di aver pensato più volte di abbandonare il set de Il Gladiatore, il film che ha consacrato il suo successo a livello mondiale.

In un’intervista a The Ryan Tubridy Show, infatti, l’attore ha letteralmente demolito la sceneggiatura della pellicola diretta da Ridley Scott.

“Il Gladiatore è stato il mio ventesimo film o qualcosa del genere, quindi ero sicuro di me e delle mie capacità come protagonista. Quello di cui non ero sicuro era il mondo che avevo intorno a me” ha detto l’interprete.

Poi, la dichiarazione shock: “Alla base di quello che stavamo facendo c’era un grande concetto, ma la sceneggiatura era spazzatura. Spazzatura assoluta”.

“L’energia di quello che stavamo facendo era molto frammentata. Un paio di volte ho pensato che la mia opzione migliore fosse prendere un aereo e andarmene da lì. Sono state le mi continue conversazioni con Ridley che mi hanno ridato una certa fiducia”.

Russell Crowe, infatti, ha rivelato che le cose sono cambiate nel momento in cui è stata rivista la sceneggiatura: “Abbiamo iniziato a eliminare tutto quello che non serviva. E due settimane prima delle riprese erano rimaste 21 pagine. Ridley allora mi ha detto ‘Dobbiamo andare avanti, avere fiducia e riusciremo a venire a capo di questo casino’. E così è stato”.