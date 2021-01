Chi era Ross Hill, il figlio di Terence scomparso a soli 16 anni

Non tutti sanno che Terence Hill aveva un figlio che aveva iniziato la carriera di attore. Stiamo parlando di Ross Hill, pseudonimo di Ross Girotti (Monaco di Baviera, 11 aprile 1973 – Stockbridge, 30 gennaio 1990), figlio adottivo di Terence Hill e fratello minore di Jess Hill.

Il ragazzo recitò a fianco del padre in due film. Ross, scomparso all’età di 16 anni, alternava i suoi impegni di studente (studiava nel prestigioso Middlesex College di Concord a 30 chilometri da Boston) a quelli d’attore. Quando scomparve era agli inizi d’una promettente carriera, in quel periodo si stava preparando ad interpretare il ruolo di Billy the Kid in uno degli episodi della serie Lucky Luke che il padre, nel doppio ruolo di regista e protagonista, aveva iniziato a girare a Santa Fe.

Il 30 gennaio 1990, dopo aver passato il fine settimana in famiglia, il figlio di Terence Hill stava tornando in auto verso il college con il suo amico Kevin Lehmann. Durante il tragitto l’auto, guidata da Ross, finì su una lastra di ghiaccio formatasi sulla strada e, sbandando per circa venti metri, si schiantò contro un albero. Ross rimase ucciso sul colpo, mentre Kevin morì la sera stessa in ospedale. La prematura e violenta scomparsa provocò in Terence Hill una crisi che lo avrebbe portato a rallentare i ritmi della sua carriera per tutti gli anni novanta.

