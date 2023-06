Romina Power, il dolore per la figlia Ylenia sui social: “Dove sei amore mio?”

“Dove sei amore mio?”. Nelle scorse ore Romina Power è tornata sul più grande dolore della sua vita: la scomparsa della figlia Ylenia avvenuta ormai tanti anni fa. Una scomparsa misteriosa che ancora oggi non ha una risposta.

Ylenia, primogenita di Al Bano e Romina Power, scomparve misteriosamente il primo gennaio 1994 a New Orleans, durante un viaggio negli Stati Uniti. All’epoca aveva 23 anni. Da allora sono state seguite più piste, nessuna risolutiva.

Un dolore che non può passare e che di tanto in tanto Romina Power vuole condividere. La cantante ha infatti pubblicato una foto sul suo profilo Instagram. Un’immagine di sua figlia Ylenia con una didascalia a corredo nella quale ha espresso la sua grande speranza di poter riabbracciare un giorno sua figlia. “Ylenia, il tuo bel viso appare improvvisamente nella mia mente come i raggi del sole appaiono dietro le nuvole nel cielo. Dove sei amore mio?”, ha scritto Romina Power a corredo della foto.