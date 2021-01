Rocketman: il testo della canzone di Elton John che ha dato il titolo al film

Qual è il testo della canzone Rocketman di Elton John che ha anche dato il titolo al film sul grande artista? Ecco il testo integrale:

She packed my bags last night pre-flight

Zero hour 9:00 a.m.

And I’m gonna be high

As a kite by then

I miss the Earth so much I miss my wife

It’s lonely out in space

On such a timeless flight

And I think it’s gonna be a long, long time

‘Til touchdown brings me ‘round again to find

I’m not the man they think I am at home

Oh, no, no, no

I’m a rocket man

Rocket man, burning out his fuse up here alone

And I think it’s gonna be a long, long time

‘Til touchdown brings me ‘round again to find

I’m not the man they think I am at home

Oh, no, no, no

I’m a rocket man

Rocket man, burning out his fuse up here alone

Mars ain’t the kind of place to raise your kids

In fact it’s cold as hell

And there’s no one there to raise them

If you did

And all this science

I don’t understand…

Traduzione

Abbiamo visto il testo di Rocketman, ma in italiano? Ecco la traduzione:

Lei ha preparato le mie valigie ieri sera, prima del volo

Nove in punto di mattina, orario di partenza

E starò volando alto come un aquilone a quell’ora

Mi manca così tanto, la terra, mi manca mia moglie

Che solitudine c’è fuori nello spazio

In questo eterno volo

E penso che passerà ancora molto molto tempo

Prima che l’atterraggio mi faccia nuovamente scoprire

Che non sono l’uomo che mi si crede a casa

Oh, no no no, io sono un uomo razzo

Un uomo razzo che sta qui a fondere da solo

E penso che passerà ancora molto molto tempo

Prima che l’atterraggio mi faccia nuovamente scoprire

Che non sono l’uomo che mi si crede a casa

Oh, no no no, io sono un uomo razzo

Un uomo razzo che sta qui a fondere da solo

Marte non è il posto adatto per crescere dei figli

Infatti è maledettamente freddo

E non ci sarebbe nessun altro a crescerli, se anche lo facessi

E tutta questa scienza non la capisco

È solo il mio lavoro, 5 giorni a settimana

Essere un uomo razzo, un uomo razzo

E penso che passerà ancora molto molto tempo

Prima che l’atterraggio mi faccia nuovamente scoprire

Che non sono l’uomo che mi si crede a casa

Oh, no no no, io sono un uomo razzo

Un uomo razzo che sta qui a fondere da solo

E penso che passerà ancora molto molto tempo

Prima che l’atterraggio mi faccia nuovamente scoprire

Che non sono l’uomo che mi si crede a casa

Oh, no no no, io sono un uomo razzo

Un uomo razzo che sta qui a fondere da solo

E penso che passerà ancora molto molto tempo

E penso che passerà ancora molto molto tempo

E penso che passerà ancora molto molto tempo

E penso che passerà ancora molto molto tempo

E penso che passerà ancora molto molto tempo

E penso che passerà ancora molto molto tempo

Potrebbero interessarti Chi sono Giulia Orazi e Gianluca Tornese, la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: le coppie in gara Masterchef 10: anticipazioni e ospiti della settima puntata, 28 gennaio