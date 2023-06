Rocio Munoz Morales, morto il papà Manuel: il toccante post su Instagram

Terribile lutto per Rocio Munoz Morales, l’attrice spagnola legata sentimentalmente da tanti anni a Raoul Bova. Il papà, Manuel Munoz Morales, è morto dopo una lunga malattia: a diffondere la notizia è stata la stessa attrice con un toccante post sul suo profilo Instagram.

Da tempo Rocio condivideva con i suoi followers le notizie e gli aggiornamenti sulle condizioni del papà, che da tempo combatteva contro una grave malattia. Ieri, sabato 24 giugno, il post che annunciava che la sua lotta è finita, purtroppo non bene: “Por siempre en mi corazon papà, descansa en paz, scrive Rocio” (Per sempre nel mio cuore papà, riposa in pace), il post di Rocio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

L’immagine ha visto i commenti di tante colleghe e amiche, come Emma Marrone: “Ti abbraccio forte forte amica mia”, scrive la cantante salentina, che ha perso suo padre pochi mesi fa. Tra i commenti di vicinanza anche quelli di Tosca D’Aquino, Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Cristina Marino, Elisabetta Gregoraci e Alberto Matano.