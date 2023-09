Ricky Martin nudo sui social dopo il divorzio: il video “hot” scatena i fan

Ricky Martin, dopo un’estate in giro per il mondo, si sta godendo un po’ di relax. Dopo poco più di un mese dal divorzio dal marito Jwan Yosef, il cantate sembra essere effettivamente pronto a vivere quella “vida loca” che canta nelle sue celebri canzoni.

Un’estate da single che si sta concludendo con gli ultimi pomeriggi sotto al sole per avere una buona abbronzatura. Abbronzatura total body. Ricky Martin ha infatti condiviso con i suoi fan il suo “trucco” per evitare di avere il segno del costume da bagno che rovina l’abbronzatura quasi perfetta: prendere il sole nudi.

Come l’ha fatto? Pubblicando sui social un video in cui è palesemente nudo sotto i raggi del sole. Inutile dire che in tantissimi hanno commentato le immagini apprezzando e mandando complimenti al cantante.