Doppio senso a luci rosse a “Reazione a catena”: risate e imbarazzo in studio | VIDEO

Doppio senso a luci rosse a Reazione a catena: imbarazzo in studio

Momenti di imbarazzo nel corso di Reazione a catena, il game show di Rai 1 in onda nel pomeriggio di lunedì 31 luglio, a causa di una domanda che conteneva un doppio senso a luci rosse, che ha provocato imbarazzo in studio.

“Può essere semplice, c’è chi l’infila e chi l’appoggia, si piega ma non si spezza” ha dichiarato il conduttore Marco Liorni visibilmente imbarazzato e divertito al tempo stesso.

“Non so perché ridete, non capisco questa ilarità” ha affermato il presentatore mentre alcune delle concorrenti sono scoppiate in una fragorosa risata.