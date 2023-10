Rai, l’ad Roberto Sergio difende Pino Insegno: “Indignato per la violenza mediatica contro di lui”

Rai, l’ad Roberto Sergio difende Pino Insegno

L’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio difende Pino Insegno e annuncia il ritorno a Viale Mazzini di Massimo Giletti.

Intervistato in occasione di Ceo for life, il manager ha prima di tutto smentito la chiusura del Mercante in fiera, il programma in onda su Rai 2 che sta ottenendo ascolti piuttosto bassi, difendendo il conduttore Pino Insegno.

“Sono indignato per la violenza mediatica e preventiva nei confronti di Pino Insegno e del suo programma – ha dichiarato l’ad Rai – Insegno ha una storia professionale di 40 anni, è un professionista serio, che ha accettato una sfida in una programmazione molto complessa. Voglio dare una notizia: il suo programma non viene chiuso, vari blog amplificano notizie false e questo è inaccettabile. Quindi non è TeleMeloni e Insegno continua la sua attività con Il mercante in fiera“.

Sergio, che ha confermato il ritorno in Rai di Massimo Giletti a partire dal 2024, ha poi parlato anche di Fedez e della sua esclusione dal programma Belve: “Fedez non è un epurato, è una persona che avrà spazio in Rai anche in futuro”.

“Il suo è un caso particolare, nel senso che la notizia di Fedez che non partecipa a Belve – ha aggiunto l’ad – viene ufficializzata non quando la cosa accade ovvero dieci giorni prima del suo ricovero, ma casualmente durante il suo ricovero. Purtroppo, quando si tratta di Rai, c’è sempre la volontà o la tendenza a voler strumentalizzare con artifizi particolari le scelte che vengono fatte”.