Ragazzo fortunato: il testo della canzone di Jovanotti a Il Collegio 5

Ragazzo fortunato: il testo della canzone di Jovanotti

Questa sera, 3 novembre 2020, durante la seconda puntata de Il Collegio 5 – in onda su Rai 2 alle ore 21,20 – i ragazzi conosceranno il primo Jovanotti e la sua hit degli anni ’90 “Ragazzo fortunato”, canzone di cui riportiamo il testo integrale:

Se io potessi starei sempre in vacanza

Se io fossi capace scriverei il cielo in una stanza

Ma se devo dirla tutta, qui non é il paradiso

All’inferno delle verità io mento col sorriso

Problemi zero, problemi a non finire

Un giorno sembra l’ultimo, un altro é da impazzire

Ma se devo dirla tutta, qui non é paradiso

All’inferno delle verità io mento col sorriso

Di dieci cose fatte te n’è riuscita mezza

E dove c’è uno strappo non metti mai una pezza

Di dieci cose fatte te n’è riuscita mezza

E dove c’è uno strappo non metti mai una pezza

Sono un ragazzo fortunato

Perché m’hanno regalato un sogno

Sono fortunato perché non c’è niente che ho bisogno

E quando viene sera e tornerò da te

è andata com’è andata la fortuna é di incontrarti ancora

Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire

Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire

Siddharta me l’ha detto che conta solo l’amore

E tutto quello che ti serve può stare dentro al cuore

Ma se devo dirla tutta, qui non é il paradiso

All’inferno delle verità io mento col sorriso.

Di dieci cose fatte te n’è riuscita mezza

E dove c’è uno strappo non metti mai una pezza

Di dieci cose fatte te n’è riuscita mezza

E dove c’è uno strappo non metti mai una pezza

Sono un ragazzo fortunato

Perché m’hanno regalato un sogno

Sono fortunato perché non c’è niente che ho bisogno

E quando viene sera e tornerò da te

è andata com’è andata la fortuna é di incontrarti ancora

Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire

Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire

Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire

Sono un ragazzo fortunato

Perché m’hanno regalato un sogno

Sono fortunato perché non c’è niente che ho bisogno

E quando viene sera e tornerò da te

é andata com’è andata la fortuna é di incontrarti ancora

Eh, m’hanno regalato un sogno

Oh yeah, non c’è niente che ho bisogno

