Ragazza scrive la tesina su Chiara Ferragni: la risposta dell’influencer

Una ragazzina ha deciso di scrivere la tesina di terza media su Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale ha risposto sui social alla giovane che le ha dedicato il suo lavoro. Il video di Chiara Ferragni ha ottenuto più di 1,4 milioni di visualizzazioni e 200.000 like. “Oggi vi propongo la tesina su Chiara Ferragni“. Così si apre il video della ragazza su TikTok. La giovane è riuscita a trovare per ogni materia scolastica un collegamento con la moglie di Fedez. Per storia “gli anni 80 con la nascita di Internet”. In arte “Klimt e le tre età della donna”, per scienze “la riproduzione poiché lei è mamma e influencer”. In tecnologia “la comunicazione e i mass media”, in educazione civica “l’obiettivo 8 dell’agenda 2030: lavoro e crescita economica. Chi più di lei?”. E ancora in inglese “la brexit”, in geografia “l’America. Chiara Ferragni ha vissuto a Los Angeles“, in francese “Coco Chanel, icona della moda”, in musica “il pop e Madonna” e infine per italiano “A Silvia di Giacomo Leopardi poiché anche Chiara è una ispiratrice”.

Proprio ascoltando quest’ultimo collegamento, l’influencer ha reagito mandando un bacio alla fan e pubblicando poi parte del video sul proprio profilo TikTok. Molti utenti hanno commentato giudicando un po’ forzati alcuni collegamenti fatti dalla ragazza, mentre altri le hanno chiesto una mano per scrivere la propria tesina. Un paio di anni fa, come ricorderete, il direttore degli Uffizi di Firenze Eike Schmidt aveva paragonato la bellezza di Chiara Ferragni a quella della Venere di Botticelli, scatenando non poche polemiche.