Quando Franco Gatti si commosse in tv parlando del figlio morto per overdose a 23 anni. Il video

Franco Gatti, morto oggi all’età di 80 anni, non si era mai ripreso dalla morte del figlio Alessio che a 23 anni morì a causa di un cocktail di alcol e droga. Fu proprio quel lutto terribile che lo porto ad abbandonare I Ricchi e Poveri nel 2013, lo storico gruppo che aveva contribuito a formare negli anni ’60.

Lo storico volto del gruppo aveva fatto la sua ultima apparizione in televisione lo scorso giugno, parlando insieme alla moglie Stefania, del dolore che li aveva travolti a seguito della perdita tragica e improvvisa del figlio, in un momento particolarmente delicato della sua vita. «Mio figlio beveva, beveva e beveva. Ed è stata anche un po’ la sua disgrazia». Nel febbraio del 2013 Alessio morì a soli 23 anni a causa di un cocktail di alcol ed eroina che è risultato fatale. A confermarlo i controlli effettuati sul cadavere del ragazzo da parte della Procura di Genova e compiuti dall’Istituto di Medicina legale che stabilì che la causa della morte era stato un infarto. «Ha fatto una cazzata, la prima della sua vita – disse Gatti – con gli stupefacenti e in un momento in cui non stava bene. E l’ha pagata così». Il cantante, però, tenne sempre a sottolineare che il figlio aveva si il vizio dell’alcool, ma non quello della droga.