Pupo e l’opinionista al Grande Fratello: “C’era chi lo seguiva per me”

Pupo rivela di non aver mai seguito il Grande Fratello nonostante abbia ricoperto il ruolo di opinionista del reality show per due anni.

Intervistato da La Repubblica, infatti, Enzo Ghinazzi ha rivelato a proposito della sua carriera televisiva: “Sono prima un cantautore e poi un discreto conduttore televisivo. Non sono un ospite, e infatti non vado, mi invitano tutti ma non vado. Mi sembra che non abbia più senso, e non ho bisogno né di soldi né di popolarità”.

Il cantante, poi, ha aggiunto: “Non farei più un programma giornaliero, mi ha salvato economicamente ma ho già dato. Fare i giudici nei talent, poi, è assurdo, il giudice diventa il protagonista. Ho fatto l’opinionista del Grande fratello per due anni, c’era la pandemia, avevo poco da fare, mi chiamò Alfonso Signorini: ma io non ho mai visto un minuto del Grande fratello in vita mia. C’era chi lo seguiva per me, un grande autore di tv. Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva cagare”.

Nella stessa intervista, poi, Pupo ha rivelato che il Quirinale interferì per impedire che lui, Emanuele Filiberto e il tenore Luca Canonici vincessero il Festival di Sanremo 2010 con il brano Italia amore mio.