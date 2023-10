Lo sfogo di Pino Insegno: “Ce l’avete con me perché ero sul palco con Giorgia”

Pino Insegno: “Ce l’avete con me perché ero sul palco con Giorgia”

Pino Insegno si difende dalle critiche che gli sono piovute addosso dopo i bassi ascolti ottenuti con il Mercante in fiera, il game show da lui condotto in onda ogni giorno su Rai 2.

Intervistato telefonicamente dal Corriere della Sera, il presentatore, attore e doppiatore si o così sfogato: “Ho 64 anni: e nessuno dice che ne ho 40 di carriera sulle spalle e che sono commendatore della Repubblica per meriti sociali. Sento l’affetto della gente”.

“Mi hanno chiesto di dare una mano a una rete chiamata Raiduepercento. Perché è quella la media di quella fascia oraria. L’idea era di rianimare un po’ lo slot, di far capire all’abbonato che non passano solo vecchi telefilm quattro volte di seguito. Mi fanno partire all’1,2%, poi devo scalare: facciamo la media del 2,4%. Non è tanto? Okay, ma non è nemmeno poco. E segnalo che siamo solo alla ventesima puntata” aggiunge Pino Insegno.

Secondo il conduttore l’ipotesi di chiusura anticipata della trasmissione è solo una “cattiveria” scritta da alcuni giornali. E sulle critiche ricevute, Pino Insegno attacca: “La verità è che ce l’avete con me perché ero sul palco di Giorgia… E, allora, le chiedo: quelli che invece vanno sul palco di piazza San Giovanni alla festa del Primo Maggio?”.