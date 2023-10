Pietro Orlandi ospite di Muschio Selvaggio, pace fatta con Fedez dopo la gaffe su Emanuela: “Battuta infelice”

Pietro Orlandi ospite di Muschio Selvaggio, pace fatta con Fedez

Dopo essersi ripreso dai suoi problemi di salute, Fedez è tornato al timone del podcast Muschio Selvaggio, che vedrà tra i prossimi protagonisti Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, la ragazza scomparsa misteriosamente quarant’anni fa.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Fedez attraverso una foto postata tra le stories del suo profilo Instagram, che lo ritrae proprio accanto a Pietro Orlandi.

“Onorato di aver conosciuto di persona Pietro Orlandi. Dopo una mia dichiarazione infelice, abbiamo avuto modo di conoscerci e preparare una puntata per Muschio Selvaggio molto importante, soprattutto in vista del voto in Senato sulla commissione di inchiesta sul caso Orlandi. Grande ammirazione per una persona che da 40 anni lotta contro tutto e tutti per avere verità e giustizia” ha scritto il cantante.

Il riferimento di Fedez alla sua “dichiarazione infelice” è alla gaffe, o battuta di pessimo gusto che dir si voglia, che il cantante fece proprio nel corso di Muschio Selvaggio, che vedeva ospite il giornalista Gianluigi Nuzzi.

In quell’occasione, infatti, si parlava della nuova serie Netflix dedicata alla scomparsa di Emanuela Orland e il cantante affermò: “Innanzitutto possiamo dire? Non l’hanno mai trovata”.

Successivamente, sempre nella stessa puntata, mentre si discuteva della celebre frase che Papa Francesco ha rivolto alla famiglia “Emanuela è in cielo”, il cantante ha commentato: “Forse fa la pilota”.

Parole che indignarono i social e che ovviamente furono commentate anche da Pietro Orlandi: “Ovviamente mi è dispiaciuto, non capivo cosa ci fosse da ridere dicendo ‘non l’hanno trovata, la stanno ancora cercando’”.

“Credo che si tratti semplicemente di un momento di immaturità, come quando da ragazzini poteva scappare una risata durante un funerale” aveva aggiunto Pietro Orlandi.

Orlandi, poi, rivelò di aver ricevuto le scuse da parte di Fedez: “L’ho apprezzato perché poteva anche non farlo, ha capito che ha sbagliato e mi ha detto che non voleva assolutamente essere irrispettoso. Io gli ho risposto che in questi anni ne ho sentito talmente tanti di comportamenti in malafede e cattivi ben peggiori di una risata non nata sicuramente con la volontà di offendere, o mancare di rispetto, me lo auguro, anche se ovviamente mi è dispiaciuto”.