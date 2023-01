Spunta un’altra battuta di Fedez su Emanuela Orlandi: “Forse fa la pilota”

Fedez si è scusato con Pietro Orlandi per la risata sulla sorella Emanuela, la cittadina vaticana scomparsa a Roma nell’estate del 1983 e mai più ritrovata, nel corso del podcast Muschio Selvaggio, ma intanto, in rete, è spuntata un’altra battuta del rapper sulla vicenda.

Nel corso della trasmissione condotta da Fedez e Luis Sal, che vedeva ospite il giornalista Gianluigi Nuzzi per parlare proprio della vicenda Orlandi, mentre si discuteva della celebre frase che Papa Francesco ha rivolto alla famiglia “Emanuela è in cielo”, l’artista ha commentato: “Forse fa la pilota”.

Precedentemente, invece, a far scalpore era stata un’altra battuta di pessimo gusto di Fedez, che durante il programma aveva dichiarato: “Innanzitutto, posso dire? Non l’hanno mai trovata”.

“Questo è black humor che è antitetico rispetto a un giornalista” aveva affermato Gianluigi Nuzzi visibilmente in imbarazzo.

“Scusami, mi faceva troppo ridere… ma non fa ridere” ha aggiunto poi Fedez. Le frasi dell’artista hanno scatenato un putiferio sui social con numerosi utenti che si sono scagliati contro il rapper per la sua battuta di pessimo gusto.

Successivamente, come detto, Fedez si è scusato con Pietro Orlandi così come confermato da quest’ultimo: “Mi ha chiamato ieri – ha raccontato Pietro Orlandi – e l’ho apprezzato perché poteva anche non farlo, ha capito che ha sbagliato e mi ha detto che non voleva assolutamente essere irrispettoso”.

“Io gli ho risposto che in questi anni ne ho sentito talmente tanti di comportamenti in malafede e cattivi ben peggiori di una risata non nata sicuramente con la volontà di offendere, o mancare di rispetto, me lo auguro, anche se ovviamente mi è dispiaciuto”.