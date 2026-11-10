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Cinema

Peggiorano le condizioni di salute di Bruce Willis: “Sembra un bambino che osserva il mondo con curiosità”

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Credit: AGF

"Gli amici di Hollywood? Spariti"

di Niccolò Di Francesco
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Le condizioni di salute di Bruce Willis sarebbero peggiorate ulteriormente: lo afferma il Daily Mail, che cita una fonte vicina alla famiglia. L’attore, che soffre di demenza frontotemporale, “a volte sembra un bambino che fissa un oggetto con curiosità, limitandosi a osservarlo”. Eppure “se lo guardi, sembra un uomo di mezza età in perfetta salute”. Secondo la fonte, l’interprete non sarebbe pienamente consapevole del suo deterioramento mentale: “Sa che la sua vita è diversa, ma non pensa che lo sia così tanto. Non ne parla e non si lamenta nemmeno più di tanto. Percepisce che qualcosa non va, ma non ne ha pienamente consapevolezza”. La stessa fonte, inoltre, avrebbe affermato che gli amici di Hollywood che prima gli facevano visita ora avrebbero smesso di farlo.

A parlare della malattia di Bruce Willis era stata lo scorso settembre la moglie, Emma Heming Willis, la quale, in un’intervista al magazine Hello!, aveva dichiarato: “La demenza frontotemporale è una malattia devastante, che ti porta via le cose molto lentamente”. La donna aveva parlato anche delle difficoltà di convivere con la perdita progressiva di aspetti della persona amata mentre quella stessa persona è presenta: “Tutti vorremmo che le persone che amiamo fossero in salute, piene di vita e rimanessero le stesse persone che sono sempre state”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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