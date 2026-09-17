Quattro giorni di cinema, incontri, anteprime e contaminazioni tra arte e sostenibilità ambientale: dal 17 al 20 settembre 2026 torna il Capalbio Film Festival, giunto alla sua quinta edizione. La manifestazione, sotto la direzione artistica di Steve Della Casa e Daniele Orazi e con Carlo Alberto Pratesi alla direzione scientifica, propone un ricco programma di appuntamenti con registi, sceneggiatori, autori e interpreti.

Il festival è promosso e organizzato dalla Fondazione Capalbio, con il sostegno del Comune di Capalbio. Tra gli appuntamenti da non perdere, la mostra dedicata a Mimmo Paladino, dal titolo Drammaturghi/Storyboard, curata da Davide Sarchioni e allestita negli spazi espositivi del Frantoio. L’inaugurazione è in programma il 16 settembre alle ore 18.00, mentre la mostra resterà aperta al pubblico fino al 18 ottobre. Paladino firma inoltre il manifesto del Capalbio Film Festival 2026.

Le proiezioni

Il festival inaugura il ciclo di proiezioni al Cinema Tirreno giovedì 17 settembre, alle ore 20.30, con I figli della scimmia di Tommaso Landucci, interpretato da Riccardo Scamarcio, fresco vincitore del premio Orizzonti al Festival del Cinema di Venezia come miglior attore. Il film ha inoltre ottenuto il riconoscimento per la Migliore Sceneggiatura, assegnato a Tommaso Landucci e Damiano Femfert.

La pellicola mette al centro le difficoltà genitoriali legate al mondo della disabilità, raccontate con delicatezza e profondità. Al termine della proiezione è previsto un Q&A con Riccardo Scamarcio.

Venerdì 18 settembre, alle ore 22.15, spazio all’anteprima di La Poupée di Sophie Beaulieu, con Vincent Macaigne e Cécile de France nel cast. Il film arriverà nelle sale il 15 ottobre. Con toni dissacranti e al tempo stesso malinconici, La Poupée racconta la storia di un personaggio alle prese con una profonda crisi affettiva. Al termine della proiezione è previsto un Q&A con la regista Sophie Beaulieu.

Domenica 20 settembre, dopo la presentazione del primo episodio della serie TV Una finestra vista lago di Marco Pontecorvo, con Antonio Folletto, Paola Minaccioni, Dario Vergassola e Claudia Potenza, il programma proseguirà in serata con l’anteprima del documentario Massacro di Cosimo Messeri.

Presentato alle Giornate degli Autori di Venezia 83, dove ha ricevuto il Premio SIAE al talento creativo, Massacro è un film dolorosamente sincero: un diario di bordo intimo e collettivo che attraversa la crisi professionale e sentimentale del suo autore, fondendo il cinema del reale con il ritratto dolente di una società iperconnessa ma profondamente isolata.

Le parole dei direttori

«La quinta edizione del Festival di Capalbio si conferma soprattutto come un luogo di incontro e di scoperta, per il pubblico ma anche per gli artisti stessi», spiega Daniele Orazi.

«Come da tradizione, abbiamo voluto rivolgere un’attenzione particolare alla base del processo creativo, a quelle figure senza le quali un film semplicemente non esisterebbe. È in questa direzione che vanno i premi e gli omaggi alle key person dell’industria cinematografica italiana: a chi, soprattutto in questi tempi, ha il coraggio di produrre un film, a chi lo pensa e a chi lo scrive.

Ci interessa il film, naturalmente, ma ci interessa altrettanto il percorso che lo rende possibile e le persone che ne sono all’origine».

«Penso che il festival di Capalbio sia una di quelle occasioni straordinarie per trovarsi in un posto stupendo e parlare di cinema e letteratura», aggiunge Steve Della Casa. «Il festival è pensato come un’idea di grande apertura al pubblico e ha già avuto degli effetti positivi sulla zona, con la riapertura di due luoghi dedicati allo spettacolo e al cinema, come il nuovo Anfiteatro del Leccio e il Cinema Tirreno di Borgo Carige.

Ognuna di queste iniziative portate avanti dal Comune di Capalbio è stata possibile anche grazie alla presenza del festival e di questo siamo molto grati. Speriamo che anche quest’anno venga tanta gente e che ci possiamo divertire tutti».