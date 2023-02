Paura per Adriano Celentano, il cantante avvistato al pronto soccorso

Paura per Adriano Celentano: secondo ultime indiscrezioni, pare che il cantante sia stato trasferito in ospedale nella notte tra venerdì e sabato dopo aver accusato un malore. Il giornale ‘La Provincia di Lecco’ ha condiviso la notizia secondo cui il ‘Molleggiato’, nella notte tra venerdì e sabato, sarebbe stato trasferito in ospedale in seguito ad un malore accusato nella sera mentre era insieme alla moglie Claudia Mori nella sua villa a Galbiate.

Stando a quanto emerso pare che il cantante, dopo essere stato sottoposto a controlli medici, sia ritornato nella sua dimora, nella villa a Galbiate. Dunque la situazione non dovrebbe essere grave, e l’artista potrebbe già essersi ripreso dal malore che lo ha colpito nei giorni scorsi.

Non credevano ai loro occhi i pazienti del pronto soccorso dell’ospedale di Lecco quando hanno visto arrivare in ambulanza il noto cantante milanese Adriano Celentano. L’ufficio stampa del “Molleggiato” ha immediatamente smentito la notizia divulgata dal quotidiano locale La Provincia. “Celentano sta benissimo – hanno scritto in una nota – e non ha avuto nessun malore”.

La notizia riportata dal giornale di Lecco è frutto delle testimonianze oculari di persone che, nella notte tra venerdì e sabato, si trovavano in attesa al pronto soccorso dell’ospedale Alessandro Manzoni. I pazienti hanno raccontato che Celentano è arrivato con un mezzo di soccorso del 118 in piena notte. Dopo aver accusato un malessere i suoi familiari hanno dovuto allertare la centrale operativa del servizio di emergenza. Ad accompagnare la barella insieme ai volontari, secondo i testimoni, ci sarebbe stata la moglie, l’attrice e produttrice Claudia Mori.