Il meteorologo Paolo Sottocorona: “Caldo infernale? I giornali scrivono sciocchezze” | VIDEO

Il meteorologo Paolo Sottocorona: “Caldo infernale? Sciocchezze”

È diventato virale sul web l’intervento del meteorologo Paolo Sottocorona, il quale, nel corso de L’aria che tira – Estate, il programma d’approfondimento mattutino in onda su La7, ha affermato che i giornali che parlano di “caldo infernale” in Italia scrivono “sciocchezze”.

“Anche la stampa internazionale parla di un caldo infernale in Italia” ha dichiarato il conduttore Francesco Magnani, rivolgendosi a Paolo Sottocorona con il meteorologo che ha replicato: “Questo dipende dal fatto che leggono i giornali italiani, altrimenti non scriverebbero sciocchezze di questo genere. Il caldo salirà un po’ fino a mercoledì e giovedì uguale ma non penso ai livelli che vengono minacciati, perché quelle non sono notizie, ma minacce”.

Nel corso della sua rubrica, poi, il meteorologo ha spiegato perché non si può parlare propriamente di “anticiclone” spiegando la differenza di temperature in Italia: “Anticiclone significa ‘alta pressione’. In questo caso l’alta pressione non è sull’Africa ma è sul Mediterraneo, quindi si tratta di un anticiclone mediterraneo. Sono pignolerie? No, le cose vanno chiamate col loro nome e vanno attribuite ai luoghi dove stanno”.