Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, rottura definitiva: “Si sono lasciati dopo 21 anni di matrimonio”

Tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è rottura definitiva. Lo riporta Dagospia, secondo cui l’annuncio della separazione, dopo 21 anni di matrimonio, arriverà nel fine settimana alla trasmissione “Verissimo”.

Tra i due, che hanno trascorso le vacanze pasquali insieme al mare, sarebbe finito l’amore “ma non la stima e l’affetto”.

A rafforzare l’ipotesi di una rottura definitiva un post pubblicato poco fa dalla produttrice. “Il tempo non aggiusta le cose, te le fa capire”, ha scritto Bruganelli su Instagram. “A sistemarle devi pensarci tu”.

Per la coppia le crepe erano già evidenti da qualche tempo, come evidenziato dalle recenti interviste di Bruganelli. “Io e Paolo Bonolis viviamo in case separate”, aveva detto l’opinionista del Grande Fratello Vip. “Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo”.