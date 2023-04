Pamela Prati, rivelazione su Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Torna il sereno tra Pamela Prati e Edoardo Donnamaria. Dopo il litigio per le nomination al Grande Fratello Vip, entrambi hanno condiviso un aggiornamento sui loro profili social, rivelando di aver trascorso una serata insieme. Con loro anche altri amici in comune.

A novembre, Pamela si era dichiarata “delusa” dalla nomination ricevuta da Edoardo. “Proprio da te non me lo sarei aspettato. A una a cui vuoi bene non fai così”, aveva detto la soubrette.

in un’intervista a Radio Cusano Campus, ha invece detto di considerare Edoardo un “bravo ragazzo” e di conoscere i suoi genitori. “Sono contenta per loro, io sono per l’amore assoluto”, ha detto facendo riferimento a lui e ad Antonella Fiordelisi. Pamela ha anche pubblicato una foto di loro insieme su Instagram, con una dedica che conferma la fine definitiva della disputa.