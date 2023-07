Palinsesti Rai: tornano Pino Insegno e Elisa Isoardi, “vacante” il posto di Bianca Berlinguer. Incognita Fiorello

Dopo le polemiche degli scorsi mesi, la Rai presenta i palinsesti per la prossima stagione. Nella presentazione a Napoli, con lo slogan “Di tutto, di tutti”, la Rai ha annunciato il ritorno di Roberto Saviano con Insider, faccia a faccia con il crimine, in onda da novembre il sabato in prima serata su Rai3. Sarà proprio il terzo canale a subire più cambiamenti. Al posto di Fabio Fazio, passato a Discovery, la domenica sera di Rai3 sarà occupata da Sigfrido Ranucci e la sua “Report”. Lucia Annunziata, in onda ogni domenica con “In Mezz’ora”, sarà invece sostituita dall’ex direttrice del Tg1 Monica Maggioni. Il posto di Massimo Gramellini il sabato sarà preso da Serena Bortone, traslocata su Rai3 per lasciare il posto a “La volta buona” di Caterina Balivo su Rai1. Lunedì sera su Rai3 spazio a “Presadiretta” di Riccardo Iacona, che si alternerà con un talk condotto da Nunzia De Girolamo. Da gennaio Salvo Sottile condurrà un programma di approfondimento e inchieste la domenica, lasciando la conduzione de “I Fatti Vostri” a Tiberio Timperi. Per quanto riguarda Saviano, il suo “Insider” tornerà per una seconda stagione da novembre, in prima serata ogni sabato sempre su Rai3.

Appena tornato in Rai, Pino Insegno condurrà ben due trasmissioni: oltre a “Il mercante in fiera” su Rai2 da gennaio prenderà il posto di Flavio Insinna alla guida de “L’Eredità” su Rai1. Tra i ritorni c’è anche quello di Elisa Isoardi, che il sabato condurrà “Linea Verde Life”. Filippo Facci condurrà una striscia di cinque minuti su Rai2 prima del tg delle 13. Stesso format anche per “Cinque minuti” di Bruno Vespa su Rai1 e “Il cavallo e la torre” di Marco Damilano, dalla durata però di 10 minuti, su Rai3.

Confermato Amadeus con “Affari tuoi” e tre serate di Arena Suzuki, oltre al Festival di Sanremo. Il venerdì Carlo Conti condurrà “Tale e Quale Show”, che lascerà il posto ad Antonella Clerici con “The Voice Kids”, mentre il sabato sarà il giorno di Milly Carlucci con “Ballando con le stelle”.

La giornata di Rai1 inizierà con “Unomattina”, con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, poi “Storie Italiane” con Eleonora Daniele, a cui seguirà da “È sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici. Nel tardo pomeriggio confermato Alberto Matano alla guida di “Vita in Diretta” mentre Marco Liorni condurrà “Reazione a catena”, oltre a “Italia sì” il sabato. Il giorno successivo sarà quello di “Domenica In”, con Mara Venier. Su Rai2 in prima serata ci sarà Max Giusti, con “Veramente falso”, Francesca Fagnani con le sue “Belve” (in onda martedì e mercoledì), che il martedì lascerà il posto a “Boomerissima” di Alessia Marcuzzi. In seconda serata, martedì e mercoledì, è previsto “Stasera c’è Cattelan” e “Tango” di Luisella Costamagna.

Tra le tante personalità della televisione, manca il nome di Fiorello. “C’è il tema di via Asiago 10, di un palazzo storico dove abitano delle persone”, ha spiegato l’amministratore delegato Roberto Sergio. “Io e il mio staff stiamo ragionando per trovare una soluzione, una sintesi che consenta di riprendere la trasmissione a novembre. L’azienda lo vuole fortemente ma non sono in grado di dire se accadrà”.