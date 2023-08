Il padre di Wanda Nara sulla malattia della figlia: “La situazione è grave”

“Sono scioccato e preoccupato”. Il padre di Wanda Nara, Andres Nara, ha commentato così le ultime notizie sulle condizioni di salute della figlia alla quale è stata diagnosticata una malattia del sangue in seguito al rilevamento di alcuni parametri anomali e ai successivi esami. I rapporti tra loro non sono mai stati semplici, ma il volto televisivo argentino ha deciso di annullare tutti i suoi prossimi impegni televisivi. Tra questi Ballando 2023, il format argentino di Ballando con le stelle: non prenderà parte allo show con la compagna Alicia Barbasola per stare vicino alla figlia.

“Ho letto le sue dichiarazioni e mi ha scioccato – ha detto -. Sui social dice di stare bene e che non ha intenzione di fare alcun trattamento ma dopo tre giorni mi ritrovo a leggere tutto il suo racconto mentre faccio colazione e posso dire di essere preoccupato”. In una breve intervista riportata da Il Corriere, il volto televisivo argentino ha commentato poi la scelta della figlia di non sottoporsi alle cure per seguire il marito, Mauro Icardi, a Istanbul: “Hanno deciso così mentre Valentino (il primogenito che ha avuto con Maxi Lopez, ndr) rimane a giocare al River. Maxi vorrebbe tenere tutti e tre i figli e portarli in Inghilterra da quel che so io. Però, lei non è d’accordo anche perché al principio non pensava che la sua situazione fosse così seria. Se invece realmente è sicura di ciò che dicono i risultati, la situazione è grave”.

Sui rapporti in famiglia ha infine aggiunto: “Maxi e Mauro sono due buoni padri, molto attenti e presenti. Non so cosa sia successo ma Maxi non è molto contento, lo vedo arrabbiato. Con Icardi, invece, non ho nessun rapporto”.