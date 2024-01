Oscar, la rabbia di Ryan Gosling per la mancata nomination di Margot Robbie: “Dire che sono deluso è un eufemismo”

Oscar, la rabbia di Ryan Gosling per la mancata nomination di Margot Robbie

Nonostante abbia ottenuto una nomination agli Oscar, Ryan Gosling esprime tutta la sua rabbia e delusione per la mancata candidatura di Margot Robbie e Greta Gerwig, rispettivamente protagonista e regista del film Barbie in cui l’attore interpreta il ruolo di Ken.

In un’intervista alla Cnn, l’interprete ha infatti dichiarato: “Sono estremamente onorato di essere nominato dai miei colleghi insieme ad artisti così straordinari in un anno di così tanti grandi film. E non avrei mai pensato di dirlo, ma sono anche incredibilmente onorato e orgoglioso che sia per aver interpretato una bambola di plastica di nome Ken”.

“Ma – puntualizza Ryan Gosling – non esiste Ken senza Barbie, e non esiste un film su Barbie senza Greta Gerwig e Margot Robbie, le due persone maggiormente responsabili di questo film storico e celebrato in tutto il mondo. Nessun riconoscimento sarebbe possibile per chiunque abbia preso parte al film senza il suo talento, la sua grinta e il suo genio”.

L’attore ha quindi concluso: “Dire che sono deluso dal fatto che non siano stati nominate nelle rispettive categorie sarebbe un eufemismo. Contro ogni previsione, con nient’altro che un paio di bambole senz’anima, poco vestite e, per fortuna, senza cavallo, ci hanno fatto ridere, ci hanno spezzato il cuore, hanno spinto la cultura e hanno fatto la storia. Il loro lavoro dovrebbe essere riconosciuto insieme agli altri candidati molto meritevoli”.