Oscar 2024, i vincitori: chi ha vinto i prestigiosi premi del cinema

OSCAR 2024 VINCITORI – Chi ha vinto i premi Oscar 2024 assegnati nella notte italiana tra il 10 e l’11 marzo ad Hollywood? In aggiornamento

Nomination

Quali erano i candidati alla vittoria dei vari premi Oscar 2024? Eccoli divisi per categorie di appartenenza.

Miglior Film, sono candidati agli Oscar 2024:

American Fiction

Anatomia di una caduta

Barbie

The Holdovers

Killers of The Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Povere Creature!

Zona d’interesse

Miglior Regia, sono candidati agli Oscar 2024:

Justine Triet per Anatomia di una caduta

Martin Scorese per Killers of The Flower Moon

Christopher Nolan per Oppenheimer

Yorgo Lanthimos per Povere Creature!

Jonathan Glazer per Zona d’interesse

Migliore Attrice protagonista, sono candidati agli Oscar 2024:

Annette Bening in Nyad

Lily Gladstone in Killer of The Folower Moon

Sandra Hueller in Anatomia di una caduta

Carey Mulligan in Maestro

Emma Stone in Povere Creature!

Migliore Attore protagonista, sono candidati agli Oscar 2024:

Bradley Cooper in Maestro

Colman Domingo in Rustin

Paul Giamatti in The Holdovers

Cillian Murphy in Oppenheimer

Jeffrey Wright in American Fiction

Migliore Attore non protagonista, sono candidati agli Oscar 2024:

Sterling K. Brown in American Fiction

Robert De Niro in Killer of The Flower Moon

Robert Downey Jr. in Oppenheimer

Ryan Gosling in Barbie

Mark Ruffalo in Povere Creature!

Migliore Attrice non protagonista, sono candidati agli Oscar 2024:

Emily Blunt in Oppenheimer

Danielle Brooks in Il Colore Viola

America Ferrera in Barbie

Jodie Foster in Nyad

Da’Vine Joy Randolph in The Holdovers

Migliore Sceneggiatura originale, sono candidati agli Oscar 2024:

Anatomia di una caduta

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

Migliore Sceneggiatura non originale, sono candidati agli Oscar 2024:

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Povere Creature!

Zona d’interesse

Migliore Film Internazionale, sono candidati agli Oscar 2024:

Io Capitano (Italia)

Perfect Days (Giappone)

La società della neve (Spagna)

The Teacher’s Lounge (Germania)

Zona d’Interesse (Regno Unito)

Migliore Film d’animazione, sono candidati agli Oscar 2024:

Il Ragazzo e l’Airone

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spiderverse

Migliore Montaggio, sono candidati agli Oscar 2024:

Anatomia di una caduta

The Holdovers

Killers of The Flower Moon

Oppenheimer

Povere Creature!

Migliore Scenografia, sono candidati agli Oscar 2024:

Barbie

Killers of The Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Povere Creature!

Migliore Fotografia, sono candidati agli Oscar 2024:

El Conde

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Povere Creature!

Migliori Costumi, sono candidati agli Oscar 2024:

Barbie

Killers of The Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Povere Crerature!

Miglior Trucco e acconciature, sono candidati agli Oscar 2024:

Golda

Maestro

Oppenheimer

Povere Creature!

La società della neve

Migliori Effetti visivi, sono candidati agli Oscar 2024:

The Creator

Godzilla Minus One

Guardiani della Galassia – Vol.3

Mission Impossible: Dead Reckoning – Parte Uno

Napoleon

Miglior sonoro, sono candidati agli Oscar 2024:

The Creator

Maestro

Mission Impossible: Dead Reckoning – Parte Uno

Oppenheimer

Zona d’interesse

Miglior Colonna sonora originale, sono candidati agli Oscar 2024:

American Fiction

Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Povere Creature!

Miglior Canzone Originale, sono candidati agli Oscar 2024:

“The Fire Inside” – Flamin’ Hot

“I’m Just Ken” – Barbie

“It Never Went Away” – American Symphony

“Wahzhazhe” – Killers of The Flower Moon

“What I Was Made For?” – Barbie

Miglior Documentario, sono candidati agli Oscar 2024:

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Miglior Cortometraggio documentario, sono candidati agli Oscar 2024:

Tha ABCS of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nai Nai & Wai Po

Miglior Cortometraggio, sono candidati agli Oscar 2024:

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Miglior cortometraggio d’animazione, sono candidati agli Oscar 2024:

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniforme

Pachyderme

War is Over! Inspired by the music of John and Yoko