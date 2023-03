A che ora inizia la premiazione degli Oscar 2023: l’orario della messa in onda in Italia

A che ora inizia la premiazione degli Oscar 2023, in programma nella notte italiana tra il 12 e il 13 marzo? La messa in onda in Italia (su Sky Cinema, Sky Uno e Tv8) è prevista dalla mezzanotte. La vera e propria premiazione però inizierà “solo” intorno alle ore 2 della notte. Con la fine dell’evento prevista per la tardissima notte italiana.

Il presentatore sarà Jimmy Kimmel, già conduttore del Jimmy Kimmel Live! per la terza volta in questo ruolo. Bill Kramer, il nuovo amministratore delegato dell’Academy ha annunciato in un’intervista che per questa 95esima edizione della notte degli Oscar è stata creata una squadra per la gestione di crisi come quella causata dallo schiaffo di Will Smith e Chris Rock nella scorsa edizione o dalle recenti polemiche sulla nomination di Andrea Risenborough come miglior attrice protagonista.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia la notte degli Oscar 2023, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento si svolgerà al Dolby Theatre presso lo Hollywood & Highland Center e verrà trasmesso in diretta tv sui canali satellitari Sky Cinema Oscar e Sky Uno e in chiaro, gratis, su Tv8 a partire da mezzanotte. La vera e propria cerimonia però inizierà “solo” alle ore 2 della notte. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo e su NOW.

Le parti più salienti della cerimonia saranno disponibili il giorno seguente, lunedì 13 marzo, alle 21,15, su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, dove verrà trasmesso Il meglio della notte degli Oscar 2023, e su Tv8.